Impact Healthcare Reit Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie der Impact Healthcare Reit PLC wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 Gut-Einstufungen versehen, während es keine Neutral- oder Schlecht-Einstufungen gab. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Impact Healthcare Reit PLC. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 116,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 40,7 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 82,8 GBP. Diese Einschätzung wird ebenfalls als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Kommunikation über Impact Healthcare Reit PLC in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Impact Healthcare Reit PLC liegt derzeit bei 35,29 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Impact Healthcare Reit PLC waren. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen positiven Themen wider, die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.