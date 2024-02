Impact Healthcare Reit Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Im Falle von Impact Healthcare Reit PLC wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 64,41 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 77,78, was darauf hinweist, dass die Impact Healthcare Reit PLC überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung im Zusammenhang mit Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Bei Impact Healthcare Reit PLC wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde in sozialen Medien festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Impact Healthcare Reit PLC in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Impact Healthcare Reit PLC insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 116,5 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 44,9 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Impact Healthcare Reit PLC insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.