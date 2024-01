Impact Healthcare Reit Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Impact Healthcare Reit PLC-Aktie wird derzeit unter die Lupe genommen, um zu beurteilen, in welcher Richtung sich das Wertpapier bewegt. Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren und gibt Aufschluss darüber, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 89,88 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 89,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -0,42 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung erhält die Impact Healthcare Reit PLC eine neutrale Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 86,39 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,6 Prozent), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Impact Healthcare Reit PLC daher ein "Neutral"-Rating aufgrund der trendfolgenden Indikatoren verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 59,46, was als neutral eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Impact Healthcare Reit PLC in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral" in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,5 GBP, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Somit erhält die Impact Healthcare Reit PLC-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.