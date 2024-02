Impact Fusion International Inc Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Impact Fusion zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft derzeit bei 0,04 USD, was die Einstufung als "Gut" unterstützt. Der Aktienkurs ging zuletzt bei 0,0754 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +88,5 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch mit einem Niveau von 0,09 USD und einer Differenz von -16,22 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Die Gesamteinschätzung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Impact Fusion zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte dementsprechend einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien spiegeln diese Entwicklung wider. Über Impact Fusion wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Aktuell zeigen sich ebenfalls überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Impact Fusion liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Sentiment der Anleger gemischte Signale, was in einer Gesamtbewertung von "Neutral" resultiert. Anleger sollten daher die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen.