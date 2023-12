Impact Fusion International Inc Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktienkurse von Impact Fusion lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Impact Fusion-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 30,92, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 25,9, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass die Aktie wenig Aktivität aufweist. Dies führt zu einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität und einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einer "Neutral"-Wert Einschätzung. Die Gesamtbewertung für Impact Fusion in diesem Punkt ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse der Impact Fusion-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 0,03 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,108 USD, was einem Unterschied von +260 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.