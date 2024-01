Impact Fusion International Inc Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Impact Fusion betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 54,93 Punkte, was darauf hindeutet, dass Impact Fusion derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,69 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Impact Fusion auf Basis des GD200 als "Gut" eingestuft, da der Wert mit 0,03 USD verläuft und der Aktienkurs (0,099 USD) um +230 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 USD entspricht einer Abweichung von +65 Prozent und qualifiziert die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert. Insgesamt wird dies mit "Gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Impact Fusion wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Impact Fusion wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, mit fünf Tagen positiver und acht Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger vor allem auf positive Themen verlagert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält Impact Fusion insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.