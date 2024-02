Impact Coatings Aktie: Das kann keiner glauben

Die Impact Coatings-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 4,82 SEK verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,695 SEK, was einer Abweichung von -23,34 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 3,86 SEK, was einer Abweichung von -4,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Impact Coatings-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Impact Coatings wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Impact Coatings beschäftigt hat.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Impact Coatings festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird das Sentiment und der Buzz um Impact Coatings insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert der Impact Coatings-Aktie liegt aktuell bei 64,35, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird der Relative Strength Index somit als "Neutral" eingestuft.