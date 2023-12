Impact Coatings Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Impact Coatings war in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Auch in den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Impact Coatings in den sozialen Medien. Es fanden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen statt, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Impact Coatings liegt bei 66,4, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Impact Coatings mit 3,775 SEK derzeit um -11,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -24,8 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Impact Coatings basierend auf der Stimmung in sozialen Netzwerken, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.