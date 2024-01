Impact Coatings Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analyse der Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Einblicke bei der Bewertung einer Aktie. Bei Impact Coatings zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bei Impact Coatings in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Impact Coatings bei 4,98 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,845 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -22,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 4,25 SEK, was zu einem Abstand von -9,53 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Gesamtnote lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Impact Coatings liegt bei 45,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich bei der Betrachtung der verschiedenen Analysen eine neutrale Einschätzung für Impact Coatings.