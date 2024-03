Impact Coatings Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Impact Coatings-Aktie bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine speziell positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet die Aktie daher insgesamt als "neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Impact Coatings wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, was die Einschätzung als "neutral" bestätigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "neutral"-Empfehlung für die Impact Coatings-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 59,56, während der RSI25 für 25 Tage 63,86 beträgt. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ebenfalls eine negative Bewertung für Impact Coatings. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis negative Stimmung und Bewertung in Bezug auf die Impact Coatings-Aktie auf Basis der analysierten Indikatoren.