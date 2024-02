Impac Mortgage im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Die Dividendenrendite von Impac Mortgage beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Impac Mortgage in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie auch hier neutral bewertet wird. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch völlig unbeachtet ist. Dies führt insgesamt zu einer schlechten Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Impac Mortgage zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis derzeit überverkauft ist, was als positiv eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher neutral bewertet.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Impac Mortgage eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Insgesamt erhält Impac Mortgage daher eine positive Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Impac Mortgage daher neutral bewertet hinsichtlich der Dividendenpolitik und der Kommunikation in den sozialen Medien, während die Anlegerstimmung positiv ausfällt.