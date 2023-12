Impac Mortgage Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Dividendenrendite für Impac Mortgage beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten. In Bezug auf den Aktienkurs hat Impac Mortgage im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,65 Prozent erzielt, was 32,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt 18,35 Prozent, was bedeutet, dass Impac Mortgage aktuell um 40 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung bezogen auf Impac Mortgage auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Impac Mortgage zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen an, dass sich die Aktie in keiner überkauften oder -verkauften Situation befindet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".