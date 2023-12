Impac Mortgage Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Impac Mortgage zeigt eine deutliche Unterperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor. Mit einer Rendite von -21,65 Prozent liegt Impac Mortgage mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,03 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt die Rendite von Impac Mortgage mit 31,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was insgesamt zu einem "Gut"-Wert für Impac Mortgage führt.

Die technische Analyse anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Impac Mortgage weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies gilt sowohl für den RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

Die 200-Tage-Linie der Impac Mortgage verläuft bei 0,11 USD, was aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 0,03 USD und einem Abstand von -72,73 Prozent zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -25 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.