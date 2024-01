Impac Mortgage Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Finanzierungsgesellschaft Impac Mortgage weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Impac Mortgage-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 42,86 eine neutrale Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Impac Mortgage.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Impac Mortgage eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete Impac Mortgage in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,65 %, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,07 % stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -41,73 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite von Impac Mortgage um 32,63 % niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Impac Mortgage in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.