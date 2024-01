Impac Mortgage Aktie: Finger weg?

Die Impac Mortgage wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,09 USD, während der Aktienkurs bei 0,03 USD um -66,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Das Gesamtrating für die Aktie lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Impac Mortgage im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,65 Prozent erzielt, was 32,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 20,52 Prozent, wobei die Impac Mortgage aktuell 42,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über die Impac Mortgage. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist dabei in den roten Bereich gerutscht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussion über die Impac Mortgage führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Impac Mortgage derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von -5,64 Prozent erhält die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.