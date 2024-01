Immutep Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Immutep":

In den letzten vier Wochen konnte bei Immutep eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass Immutep laut dem Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich auf 0,32 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,39 AUD erreicht hat, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Allerdings schüttet Immutep im Vergleich zur Branchendurchschnitt keine Dividende aus, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Immutep-Wertpapier jedoch eine gute Gesamtnote.