Immutep Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie von Immutep wird nicht nur durch harte Faktoren wie Gewinn, Umsatz oder Bilanzkennzahlen beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung und Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Immutep-Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher macht. Auf 25-Tage-Basis wird die Immutep-Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein gutes Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite für Immutep beträgt 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt, da sie leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen auf einen positiven Trend hin. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt kann die Immutep-Aktie daher mit einem guten Rating in Bezug auf die weichen und technischen Faktoren bewertet werden.

