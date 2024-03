Immuron Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Immuron Ltd":

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Immuron als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Immuron-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,29 und für den RSI25 von 41,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche erzielte Immuron in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5 Prozent. Die Branche fiel im Durchschnitt um -5,43 Prozent, was bedeutet, dass Immuron um +0,43 Prozent besser abschnitt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor hatte Immuron eine Rendite von -1,56 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Immuron ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Immuron liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Das Stimmungsbild bei Immuron hat sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verändert. Dies basiert auf der Auswertung von sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurde. Daher erhält Immuron in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Immuron daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.