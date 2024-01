Immuron Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Immuron":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Immuron liegt bei 81,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Der 25-Tage-RSI beträgt 53,06, was bedeutet, dass Immuron weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Gesundheitspflege-Sektors liegt die Rendite von Immuron bei -2,6 Prozent um mehr als 8 Prozent höher. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine Rendite von -13,31 Prozent verzeichnet, schneidet Immuron mit 10,71 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein gutes Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Immuron in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als schlecht bewertet, da die Aufmerksamkeit und Diskussionen um das Unternehmen abnehmen.

Aus charttechnischer Sicht erhält Immuron eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,077 AUD lag, was einem Unterschied von -35,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung, da der 50-Tage-Durchschnitt ähnlich ist. Insgesamt wird Immuron daher in der einfachen Charttechnik als neutral bewertet.