Immuron Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Biotechnologiefirma Immuron hat eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,86 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Immuron-Aktie bei 0,12 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,077 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -35,83 % und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,08 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Immuron basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Immuron-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 48,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Immuron basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Bewertung in den letzten zwei Wochen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen über den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.