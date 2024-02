Immunovant Inc Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Immunovant wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 49,1 Punkten, was bedeutet, dass die Immunovant-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 60,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Immunovant, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 29,64 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 37 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +24,83 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 39,53 USD, was zu einem Abstand von -6,4 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Bewertungen für die Immunovant-Aktie abgegeben wurden, von denen 9 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Die durchschnittliche Bewertung der Analysten ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 37,11 USD, was ein Aufwärtspotential von 0,3 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Immunovant somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.