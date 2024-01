Immunotech Biopharm Ltd Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies auf. Für die Immunotech Biopharm zeigt der RSI aktuell einen Wert von 2,52, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 27, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet und entsprechend als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass diese in den letzten Tagen neutral gegenüber Immunotech Biopharm eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt, dass die Aktie der Immunotech Biopharm derzeit bei 4,18 HKD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Abstand zum Aktienkurs von 5 HKD beträgt +19,62 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine positive Bewertung von +25,94 Prozent. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.