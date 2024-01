Immunotech Biopharm Ltd Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Anleger-Stimmung bei Immunotech Biopharm in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Immunotech Biopharm zeigte hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von +8,17 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+11,94 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Immunotech Biopharm ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 39,53 bzw. 40,8, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.