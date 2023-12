Immunotech Biopharm Ltd Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktienanalyse von Immunotech Biopharm zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,23 HKD um +7,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,48 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich Immunotech Biopharm haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Immunotech Biopharm zeigt einen Wert von 36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Immunotech Biopharm. Daher wird die Aktie auch im Anleger-Sentiment mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.