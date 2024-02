Immunocore Holdings Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Immunocore ist insgesamt positiv. Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Aktie mit "Gut" bewertet, basierend auf 9 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 70,13 USD, was eine geringfügige Performancesteigerung von 0,19 Prozent darstellt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten beiden Wochen, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse ergibt ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 69,99 USD um 19,13 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, ergibt ein neutrales Signal mit einem Kurs von 68,77 USD.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen neutral.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Faktoren eine eher negative Gesamtbewertung der Aktie von Immunocore.