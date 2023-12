Immunocore Holdings Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Immunocore liegt der RSI7 aktuell bei 32,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 30,72 an, dass Immunocore neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating für beide Analysezeiträume.

Die Stimmung rund um Immunocore wird von unseren Analysten als positiv eingeschätzt. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die diskutierten Themen waren überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In der charttechnischen Bewertung wird der aktuelle Kurs der Immunocore von 61,65 USD als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +11,71 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 50,62 USD einen positiven Abstand von +21,79 Prozent auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs bedeutet.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt hingegen keine signifikante Veränderung.

Insgesamt erhält Immunocore auf allen analysierten Stufen ein "Gut"-Rating.