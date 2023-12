Immuno-Biological Laboratories Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Aktie von Immuno-biological Laboratories wurde in den letzten Monaten auf verschiedenen Ebenen analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Dementsprechend wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie auf 7-Tage-Basis aktuell bei 80,33 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 58,7, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich derzeit auf 517,22 JPY, während der aktuelle Kurs bei 478 JPY liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -7,58 Prozent. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -5,93 Prozent eine negative Tendenz.

Insgesamt wird die Aktie von Immuno-biological Laboratories aufgrund der verschiedenen Analysen mit "Schlecht" bewertet, was auf die überkauften Kurse, die neutrale Stimmung und die negativen technischen Indikatoren zurückzuführen ist.