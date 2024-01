Immuno-Biological Laboratories Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Immuno-biological Laboratories-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 22,92, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Immuno-biological Laboratories-Aktie ein Durchschnitt von 517,75 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 494 JPY, was einem Unterschied von -4,59 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Immuno-biological Laboratories-Aktie zeigt sich neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Immuno-biological Laboratories. Somit ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Immuno-biological Laboratories wird durch die Analysen aus Bankhäusern sowie das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Immuno-biological Laboratories war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum spürbar, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Immuno-biological Laboratories.