ImmunoGen Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung zueinander. Für Immunogen betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,15 Punkte, was bedeutet, dass Immunogen derzeit als "neutral" eingestuft wird. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "gut" bewertet wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung geben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Immunogen wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, wodurch das Sentiment als "schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "schlechten" langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Immunogen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Immunogen, was insgesamt zu einer "guten" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Immunogen aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,5 Prozent zum Branchendurchschnitt "Biotechnologie" ergibt. Unseren Analysten zufolge erhält Immunogen daher eine "schlechte" Bewertung für diese Dividendenpolitik.