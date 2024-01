ImmunityBio Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Bewertung von Immunitybio-Aktien

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ergibt folgendes Bild: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung im Anleger-Sentiment, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Immunitybio derzeit um -4,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie in Bezug auf die vergangenen 200 Tage gut positioniert, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +41,54 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als gut eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass Immunitybio überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Für den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen rund um Immunitybio diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments und eine schlechte Bewertung in Bezug auf das Diskussionsvolumen und den RSI.