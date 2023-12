ImmunityBio Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten vier Wochen war eine positive Veränderung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bei Immunitybio zu verzeichnen. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Die zunehmende Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,5 Punkten, was bedeutet, dass Immunitybio als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 39,52, was darauf hindeutet, dass Immunitybio weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Immunitybio waren in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings zeigte sich in den letzten ein, zwei Tagen eine verstärkte negative Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Immunitybio derzeit bei 2,56 USD verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 5,19 USD und hat damit einen Abstand von +102,73 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird Immunitybio daher auf Basis der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.