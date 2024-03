ImmunityBio Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI von Immunitybio liegt bei 50,24, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 47,55, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Immunitybio derzeit als "gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,16 USD, während der Aktienkurs bei 5,12 USD liegt, was einer Abweichung von +62,03 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,51 USD, was einer Abweichung von +13,53 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Immunitybio besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen vorherrschten und an sechs Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Kommentaren über Immunitybio. Die Aktie erhält daher eine Bewertung von "gut" von der Redaktion. Die gesteigerte Diskussion und Aufmerksamkeit führen insgesamt zu einem "gut"-Rating für die Aktie.