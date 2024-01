ImmunityBio Aktie: Der Knaller!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Immunitybio war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt zehn positive Tage, drei negative Tage und an einem Tag war die Richtung unklar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Immunitybio daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Immunitybio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 2,61 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,24 USD, was einem Unterschied von +100,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,67 USD) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+42,78 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Immunitybio-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild für den vergangenen Monat. Die Stimmungslage der Anleger hat sich zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Immunitybio-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Immunitybio. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 32,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 38,89 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Immunitybio-Aktie somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

ImmunityBio kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich ImmunityBio jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ImmunityBio-Analyse.

ImmunityBio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...