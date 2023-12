ImmunityBio Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Immunitybio zeigt laut RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 8,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,96, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und anderen Interaktionen. In den letzten zwei Wochen gab es zu Immunitybio eine neutrale Diskussion, während in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von Langzeitbeobachtungen der Investoren und Nutzer im Internet. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergaben für Immunitybio eine positive Bewertung aufgrund der Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Immunitybio bei 2,5 USD verläuft und die Differenz zum aktuellen Aktienkurs somit bei +81,2 Prozent liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein positives Signal mit einer Differenz von +42,45 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Immunitybio-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.