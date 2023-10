ImmunityBio Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Immunitybio Aktie liegt momentan bei 2,5 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,8 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -28 Prozent, was eine negative Bewertung bedeutet. Jedoch beträgt der GD50, also der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, 1,56 USD. Hier ergibt sich ein positiver Abstand von +15,38 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die Diskussionen über Immunitybio in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich positive Meinungen. Auch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend darauf wird Immunitybio als gut eingestuft. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie des Unternehmens in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Immunitybio beträgt 22,16, was als gut bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,76 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von gut.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien bezüglich Immunitybio hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer guten Bewertung führt. Zudem wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Steigerung der Kommunikationsfrequenz führt. Insgesamt erhält Immunitybio daher eine gute Bewertung auf dieser Ebene.