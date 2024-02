Mit Immunicum AB wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mendus basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es hauptsächlich positive Diskussionen über Mendus, wobei an acht Tagen die Stimmung als positiv und an insgesamt fünf Tagen als neutral eingestuft wurde. Es wurden keine negativen Diskussionen festgehalten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mendus derzeit bei 0,55 SEK liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,465 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -15,45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,51 SEK, was einer Abweichung von -8,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Mendus werden auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein negatives langfristiges Bild über die Stimmungslage, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Mendus-Aktie aktuell einen Wert von 46,29 aufweist, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Mendus-Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes.