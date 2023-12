Immunicum AB Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse von Mendus-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,78 SEK, was deutlich unter dem Schlusskurs von 0,602 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,51 SEK, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mendus-Aktie zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Tage (51,43) bestätigen dieses Rating.

Das Anleger-Sentiment ist in den letzten zwei Wochen positiv, ändert sich jedoch in den letzten ein, zwei Tagen in eine neutralere bis negativere Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine negative Veränderung des Stimmungsbildes, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen bleibt jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Mendus-Aktien auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.