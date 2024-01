Immunicum AB Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Mendus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,73 SEK liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,536 SEK liegt, was einem Unterschied von -26,58 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung als "schlecht". Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,53 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in den Diskussionen über Mendus. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge über das Unternehmen zeigt, dass in etwa so viel oder wenig über Mendus diskutiert wurde wie normal, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Mendus-Aktie einen Wert von 66,67 für den RSI7 (sieben Tage) und 53,87 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, weshalb die Aktie von der Redaktion als "gut" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die Mendus-Aktie eine Bewertung von "neutral" auf Basis der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index, während das Anleger-Sentiment eine "gute" Einschätzung ergibt.