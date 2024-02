Immunicum AB Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Mendus liegt bei 21,55, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 48,52 und zeigt eine "neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung für Mendus lautet daher "gut".

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren und können frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Mendus deutlich verbessert, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was zu einer "schlecht"-Bewertung für Mendus führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "gut".

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in sozialen Plattformen sind wichtige Indikatoren für die Einschätzung von Aktienkursen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Mendus diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einschätzung von "neutral" für Mendus. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,52 SEK, während der Aktienkurs bei 0,498 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,23 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,49 SEK, was einer Abweichung von +1,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auch in technischer Hinsicht als "neutral" bewertet.