LEG Immobilien Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Leg Immobilien liegt bei 78,43, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44 für die Leg Immobilien, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 61,47 EUR für den Schlusskurs der Leg Immobilien-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,42 EUR, was einem Unterschied von +22,69 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 71,73 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,14 Prozent Abweichung), weshalb auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Leg Immobilien daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Leg Immobilien im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Leg Immobilien, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Leg Immobilien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Außerdem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Leg Immobilien auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.