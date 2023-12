Immunic Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Immunic":

Die Analysten sind sich einig, dass die langfristige Meinung zur Immunic-Aktie "Gut" ist. Bisher liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 7 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 366,67 Prozent erzielen könnte, da derzeit ein Kurs von 1,5 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie das Rating "Gut".

Was die Dividendenrendite betrifft, schüttet Immunic im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Rendite von 0 % aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,5 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Eine Änderung des Stimmungsbildes würde stattfinden, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Immunic keine Auffälligkeiten in diesem Punkt festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend erhält Immunic in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Immunic-Aktie von 1,5 USD derzeit um +28,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -7,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.