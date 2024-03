Immunic Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf Immunic betrachten wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Immunic-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Immunic daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt angewendet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Immunic-Aktie beträgt derzeit 1,51 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,32 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt dagegen nahe dem letzten Schlusskurs und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Immunic basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Immunic in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Immunic-Aktie ist derzeit "Gut". Von insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ausgehend, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 430,3 Prozent basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (7 USD). Alles in allem erhält Immunic eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.