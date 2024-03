Immunic Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Immunic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Auswertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird dieser Index berechnet. Für die Immunic-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 61 über die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich ebenfalls ein neutraler RSI-Wert von 43,18, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analysteneinschätzung für Immunic zeigt insgesamt eine positive Tendenz, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Immunic liegt bei 7 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 414,71 Prozent entspricht. Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Immunic bei 1,52 USD festgestellt, während der Aktienkurs selbst bei 1,36 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein "Neutral"-Signal mit einer aktuellen Differenz von +4,62 Prozent. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser Analysen ein "Neutral"-Rating.

Der Stimmungsindikator zeigt keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Immunic. Daher wird auch in diesem Aspekt ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Immunic daher eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.