Immunic Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Immunic. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 72,41 Punkte, was darauf hindeutet, dass Immunic derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysten bewerten die Immunic-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 7 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 403,6 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Immunic wird als durchschnittlich eingestuft, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende 200-Tage-Durchschnitt für die Immunic-Aktie derzeit bei 1,6 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 1,21 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Immunic auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.