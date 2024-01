Immuneering Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich für Immuneering insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Es gibt 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Bewertung und keine schlechten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einem potenziellen Anstieg um 208,17 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 6,49 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Beiträge zu Immuneering waren größtenteils neutral. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Immuneering auf 7-Tage-Basis als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Immuneering-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Immuneering in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war unauffällig, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.