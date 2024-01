ImmuPharma Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Immupharma-Aktie wird aus charttechnischer Sicht kritisch bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -27,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt die Analyse der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da die Abweichung hier bei -3,25 Prozent liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Immupharma-Aktie im Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -39,68 Prozent erzielt hat, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,74 Prozent aufweist, liegt Immupharma mit einer Rendite von -25,94 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In den vergangenen Tagen war die Diskussion meist von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Immupharma-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung, da die Dividendenrendite aktuell bei 0 Prozent liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent liegt. Dies zeigt eine Differenz von -3,2 Prozent zur Arzneimittel-Branche.