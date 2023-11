ImmuPharma Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Analyse der Aktie von Immupharma zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und bestätigt somit die neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie von Immupharma daher als neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor hat die Aktie von Immupharma im letzten Jahr eine Rendite von -39,68 Prozent erzielt, was 23,45 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Arzneimittelaktien liegt bei -14,5 Prozent, und hier liegt Immupharma aktuell 25,18 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Immupharma zeigt einen Wert von 70,41, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,55 und bestätigt somit die neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Immupharma liegt bei 0 Prozent, was 3,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Arzneimittelbranche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie von Immupharma als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.