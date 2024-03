ImmuPharma Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Nach Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Immupharma neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien in Bezug auf Immupharma aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Immupharma-Aktie beträgt aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Immupharma weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Immupharma somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Immupharma liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 3,36 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Immupharma bei -48,62 %, was mehr als 25 % unter dem Branchendurchschnitt von -25,67 % liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.