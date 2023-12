ImmuCell Aktie: Das ist ein Knall!

Die Aktie von Immucell wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 255,35 liegt die Bewertung um 144 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Biotechnologie", der bei 104,61 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine fundamentale Einstufung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Immucell in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ermöglicht die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Immucell in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 24,63 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -56,73 Prozent für Immucell führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Immucell mit 49,43 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.