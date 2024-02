ImmuCell Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) der Immucell-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 63 auf, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 50,21 keine Über- oder Unterkäufe an und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Immucell basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Immucell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent in der Biotechnologie-Branche und erhält daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor weist die Immucell-Aktie mit einer Rendite von -28,65 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 23 Prozent auf. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit -10,84 Prozent um 17,81 Prozent darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Immucell-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um -0,59 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 4,95 USD eine geringfügige Abweichung von +1,41 Prozent auf und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein neutrales Rating basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während es in Bezug auf die Dividendenrendite und die Branchenvergleiche schlechter abschneidet.